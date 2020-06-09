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Вингер Манчестер Сити считает несправедливым тот факт, что в АПЛ нет чернокожих наставников

Англия
(1 голосов)

Тема последних дней – расизм и протесты

Вингер Манчестер Сити считает несправедливым тот факт, что в АПЛ нет чернокожих наставников
Новина українською

Игрок английского "Манчестер Сити" Рахим Стерлинг высказался о проявлении расизма в мире, проведя параллель с футболом в АПЛ. Цитирует вингера Goal.com.

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"Я могу представить вам идеальный тренерский штаб. Это Стивен Джеррард, Фрэнк Лэмпард, Сол Кэмпбелл и Эшли Коул. У всех была отличная карьера, все они играли за сборную Англии. Они самостоятельно получали свои тренерские лицензии, чтобы тренировать на высшем уровне, но среди них два представителя, которые не получили никаких возможностей попробовать свои силы – это два чернокожих".

"В АПЛ около 500 футболистов – треть из них чернокожие, мы не представляем себя в тренерском штабе. Я думаю, что протесты – это отличный способ высказаться. Настало время, когда нам нужно вести беседу, чтобы иметь возможность инициировать дебаты, чтобы действительно начать осуществлять изменения".

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В статье: Рахим Стерлинг АПЛ Манчестер Сити
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Источник:
Goal.com

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Комментарии (6)
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cavo79
09.06.2020 в 14:19
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
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zharikss (Секешфехервар)
09.06.2020 в 12:10
Рахітка тонко натякає на "братана" задньоприводного???
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мы за динамо (киев)
09.06.2020 в 12:04
тьху пл...дь. пхається зі своїм расизмом як пуйло с рюзькім міром. одна пуйня.
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мы за динамо (киев)
09.06.2020 в 11:52
дайтє єму сельодку, тьху б..ть, банан. нехай помовчить. натуральний расизм-- це коли мене змушують слухати таку дурню.
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Rostyslav Luchyshyn
09.06.2020 в 11:35
маразм, хто заважає бути тренером були ж тренерами темношкірі але щось успіхів в них не дуже, то може справа не в кольорі шкіри а в чомусь іншому
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avatar
fcchauka (Днепр)
09.06.2020 в 10:57
С*ки вы за*бали со своими ниг*рами!!! Мало того что нетфликс прогнулся и ниг*ров вставил в сериал, из-за этого его смотреть смешно. Так вы хотите для галочки из в АПЛ вписать. Бл*ть куда кат*тся этот *баный мир со своей толерантностью.
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