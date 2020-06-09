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Вингер Манчестер Сити считает несправедливым тот факт, что в АПЛ нет чернокожих наставников
Тема последних дней – расизм и протесты
Игрок английского "Манчестер Сити" Рахим Стерлинг высказался о проявлении расизма в мире, проведя параллель с футболом в АПЛ. Цитирует вингера Goal.com.
"Я могу представить вам идеальный тренерский штаб. Это Стивен Джеррард, Фрэнк Лэмпард, Сол Кэмпбелл и Эшли Коул. У всех была отличная карьера, все они играли за сборную Англии. Они самостоятельно получали свои тренерские лицензии, чтобы тренировать на высшем уровне, но среди них два представителя, которые не получили никаких возможностей попробовать свои силы – это два чернокожих".
"В АПЛ около 500 футболистов – треть из них чернокожие, мы не представляем себя в тренерском штабе. Я думаю, что протесты – это отличный способ высказаться. Настало время, когда нам нужно вести беседу, чтобы иметь возможность инициировать дебаты, чтобы действительно начать осуществлять изменения".