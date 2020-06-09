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Ливерпуль и Вейналдум провели успешный этап переговоров о новом контракте

Англия
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Голландец на хорошем счету в команде

Ливерпуль и Вейналдум провели успешный этап переговоров о новом контракте
UA-Футбол
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Английский "Ливерпуль" близок к продлению контракт с Жоржиньо Вейналдумом. Об этом передает The Guardian.

30-летний голландец один из лидеров команды Клоппа и играет практически в каждом важном матче. Новая сделка будет расчитана до 2023-го года.

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Полузащитник защищает цвета "красных" с 2016-го. Он провел за это время 176 матчей и выиграл три трофея. Его дубль в ворота "Барселоны" помог "Ливерпулю" совершить камбэк и в последствии выиграть Лигу Чемпионов.

Сегодня будущий чемпион Англии продлил контракт с еще одним игроком полузащиты.

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В статье: Ливерпуль Жоржиньо Вейналдум
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