Полиция закрыла дело в отношении Хадсона-Одои

Полиция закрыла дело в отношении вингера "Челси" Каллума Хадсон-Одои, который подозревался в изнасиловании.

Напомним, в прошлом месяце Хадсон-Одои угодил в весьма неприятную историю, пригласив в гости фотомодель, с которой он познакомился онлайн. Ночью девушка почувствовала себя плохо, в результате чего домой к футболисту нагрянули скорая помощь и полиция.

Девушка была госпитализирована, а Хадсон-Одои был помещен под арест и позже выпущен под залог. Также полиция провела обыск в жилище игрока сборной Англии.

Однако сегодня 19-летний Хадсон-Одои сообщил в твиттере, что расследование в отношении него было завершено без выдвижения обвинений.