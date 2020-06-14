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Полиция закрыла дело в отношении Хадсона-Одои

Англия
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Во время карантина Каллум попал в скандал

Полиция закрыла дело в отношении Хадсона-Одои
Новина українською

Полиция закрыла дело в отношении вингера "Челси" Каллума Хадсон-Одои, который подозревался в изнасиловании.

Напомним, в прошлом месяце Хадсон-Одои угодил в весьма неприятную историю, пригласив в гости фотомодель, с которой он познакомился онлайн. Ночью девушка почувствовала себя плохо, в результате чего домой к футболисту нагрянули скорая помощь и полиция.

Девушка была госпитализирована, а Хадсон-Одои был помещен под арест и позже выпущен под залог. Также полиция провела обыск в жилище игрока сборной Англии.

Однако сегодня 19-летний Хадсон-Одои сообщил в твиттере, что расследование в отношении него было завершено без выдвижения обвинений.

"И хотя прямо сейчас в мире происходят гораздо более важные вещи, вы, возможно, заметили, что меня заподозрили в кое-каких серьезных вещах. Я сохранял молчание и всецело содействовал полиции при их запросах, поскольку знал, что день, когда мое имя будет очищено, наступит.

Сейчас, проведя тщательное расследование, полиция подтвердила, что они не будут предпринимать никаких действий", — гласит заявление Хадсона-Одои.

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В статье: Челси (Лондон) Каллум Хадсон-Одой
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