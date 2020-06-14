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Обамеянг о продлении контракта с Арсеналом: Ключи в их руках

Англия
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Габонец рассказал о переговорах с клубом по новому соглашению

Обамеянг о продлении контракта с Арсеналом: Ключи в их руках
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Нападающий лондонского "Арсенала" Пьер-Эмерик Обамеянг прокомментировал информацию вокруг продления своего контракта с "канонирами".

"В последнее время я не получал предложений о продлении контракта. Но, конечно, у нас были контакты с клубом в течение нескольких месяцев. И они прекрасно знают, почему до сих пор ничего не произошло.

Ключи в их руках. Посмотрим, как все будет. Это поворотный момент в карьере. Буду откровенен, что это, безусловно, очень трудное решение.

Я до сих пор ничего не решил, посмотрим. Возможно, это будет самое важное решение в моей карьере", – рассказал Обамеянг для Telefoot.

Текущее соглашение габонского форварда с "Арсеналом" действует до конца сезона 2020/2021.

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В статье: Арсенал (Лондон) Пьер-Эмерик Обамеянг
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Источник:
The Telegraph
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