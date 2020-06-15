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Капитан Уотфорда: Гей или бисексуал есть в каждой футбольной команде

Англия
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Смелое заявление

Капитан Уотфорда: Гей или бисексуал есть в каждой футбольной команде
Новина українською

Форвард "Уотфорда" Трой Дини считает, что в каждом клубе есть гей или бисексуал. Такой мыслью он поделился в рамках подкаста BBC.

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"Я думаю, что в каждой футбольной команде есть один гей или бисексуал – 100%. Представители ЛГБТ боятся в этом признаться – взять на себя ответственность первыми. Как только кто-то сделает каминг-аут, то его примеру последуют другие. Мне кажется, что сейчас для этого есть большая платформа".

Никто из футболистов ТОП-5 лиг не объявлял о нетрадиционной сексуальной ориентации до завершения профессиональной карьеры.

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В статье: Уотфорд Трой Дини
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Источник:
BBC

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