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Капитан Уотфорда: Гей или бисексуал есть в каждой футбольной команде
Смелое заявление
Форвард "Уотфорда" Трой Дини считает, что в каждом клубе есть гей или бисексуал. Такой мыслью он поделился в рамках подкаста BBC.
"Я думаю, что в каждой футбольной команде есть один гей или бисексуал – 100%. Представители ЛГБТ боятся в этом признаться – взять на себя ответственность первыми. Как только кто-то сделает каминг-аут, то его примеру последуют другие. Мне кажется, что сейчас для этого есть большая платформа".
Никто из футболистов ТОП-5 лиг не объявлял о нетрадиционной сексуальной ориентации до завершения профессиональной карьеры.
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