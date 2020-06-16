На Маркоса Алонсо претендуют два итальянских клуба

Защитник "Челси" Маркос Алонсо может продолжить карьеру в Италии, сообщает Daily Express.

По сведениям источника, 29-летним испанцем интересуются "Интер" и "Ювентус". Антонио Конте и Маурицио Сарри работали с игроком в "Челси".

Алонсо уже выступал в Серии А за "Фиорентину" с 2013 по 2016 год.

В текущем сезоне испанец провел 20 матчей во всех турнирах, в которых забил 4 гола и сделал 2 результативные передачи.