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На Маркоса Алонсо претендуют два итальянских клуба

Англия
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Маркос может сменить клубную прописку

На Маркоса Алонсо претендуют два итальянских клуба
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Защитник "Челси" Маркос Алонсо может продолжить карьеру в Италии, сообщает Daily Express.

По сведениям источника, 29-летним испанцем интересуются "Интер" и "Ювентус". Антонио Конте и Маурицио Сарри работали с игроком в "Челси".

Алонсо уже выступал в Серии А за "Фиорентину" с 2013 по 2016 год.

В текущем сезоне испанец провел 20 матчей во всех турнирах, в которых забил 4 гола и сделал 2 результативные передачи.

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В статье: Ювентус (Турин) Интер (Италия) Маркос Алонсо Челси (Лондон)
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