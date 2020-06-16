Англия
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На Маркоса Алонсо претендуют два итальянских клуба
Маркос может сменить клубную прописку
Защитник "Челси" Маркос Алонсо может продолжить карьеру в Италии, сообщает Daily Express.
По сведениям источника, 29-летним испанцем интересуются "Интер" и "Ювентус". Антонио Конте и Маурицио Сарри работали с игроком в "Челси".
Алонсо уже выступал в Серии А за "Фиорентину" с 2013 по 2016 год.
В текущем сезоне испанец провел 20 матчей во всех турнирах, в которых забил 4 гола и сделал 2 результативные передачи.
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