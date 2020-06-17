Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Лестер уверен, что Чилвелл не покинет команду летом
Они готовы отвергать все предложения
Английский защитник Бен Чилвелл может покинуть "Лестер" и летом пойти на повышение. Однако действующий клуб намерен его удержать.
По данным Sky Sports, в "Лестере" уверены, что вероятный выход в Лигу Чемпионов убедит игрока остаться еще на сезон. Сейчас они занимают третье место.
У Чилвелла еще четыре года по контракту с клубом, что не говорит в пользу его ухода. "Лестер" планирует отвергать любые предложения, если игрок не будет требовать трансфер.
В текущем сезоне Бен провел 28 матчей. Его трансферная стоимость оценивается в 40 миллионов.