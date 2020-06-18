Сульшер: У Погба тяжелый сезон. Ему понадобится несколько игр, чтобы набрать форму

Главный тренер "МЮ" Оле Гуннар Сульшер прокомментировал физическое состояние Поля Погба.

"У Поля очень трудный сезон. Однако сейчас он рвется в бой. Он очень усердно работал все это время. Во время товарищеских матчах Погба неплохо смотрелся, они начинают находить взаимосвязь с Бруну.

Сейчас главное - постепенно вернуть его игровой ритм. Нужно признать, что ему понадобится сразу несколько матчей, чтобы набрать форму. Однако я терплив и не буду форсировать события", - цитирует норвежца Sky Sports.

Уже завтра "дьяволы" проведут игру против "Тоттенхэма".