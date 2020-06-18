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Сульшер: У Погба тяжелый сезон. Ему понадобится несколько игр, чтобы набрать форму
Главное, чтобы не было рецидива
Главный тренер "МЮ" Оле Гуннар Сульшер прокомментировал физическое состояние Поля Погба.
"У Поля очень трудный сезон. Однако сейчас он рвется в бой. Он очень усердно работал все это время. Во время товарищеских матчах Погба неплохо смотрелся, они начинают находить взаимосвязь с Бруну.
Сейчас главное - постепенно вернуть его игровой ритм. Нужно признать, что ему понадобится сразу несколько матчей, чтобы набрать форму. Однако я терплив и не буду форсировать события", - цитирует норвежца Sky Sports.
Уже завтра "дьяволы" проведут игру против "Тоттенхэма".