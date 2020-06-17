Фернандеш: Все хотят играть в команде с лучшими, Погба - один из них

Полузащитник "МЮ" Бруну Фернандеш поделился своими ожиданиями перед возобновлением сезона, а также о своей игре рядом с Полем Погба.

"Мы все взволнованы перед возвращением. Все в нашей команде рады, что Погба вновь в строю. Каждый хочет играть в одной команде с лучшими футболистами. Поль - точно один из таких.

Безусловно, у нас есть много хороших игроков. Главное сейчас - хорошие результаты "МЮ", - цитирует Бруну TalkSport.

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Отметим, что первый матч после карантина "МЮ" проведет против "Тоттенхэма" в ближайшюю пятницу.