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Клоунада Давида Луиза, спад Роналду и триумф Гаттузо. Обзор матчей среды. Подкаст №22

Англия
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И про перспективы Вернера в "Челси"

Клоунада Давида Луиза, спад Роналду и триумф Гаттузо. Обзор матчей среды. Подкаст №22
Влад Петрушевский Автор UA-Футбол
Новина українською

Подкастинг – это популярный формат, суть которого заключается в обсуждении авторами выбранной темы и прослушивании людьми записанного аудиофайла. Такие современные радиопередачи удобно слушать фоном. Будь в тренде!

Во время прослушивания подкастов Вы не привязаны к экрану устройства – руки и глаза полностью свободны, в то время как уши поглощают информативный контент во время монотонного процесса – будь то пробежка, спортзал, мытье посуды или поездка в метро.

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На повестке дня обзоры центральных поединков среды, а именно "Манчестер Сити" – "Арсенал" и "Наполи" – "Ювентус". Травматичность "канониров", великолепный Бернд Лено, киллер Эдерсон и ужасный перформанс Давида Луиза. Также пройдемся по следам Дженнаро Гаттузо и футболистов "Наполи", чтобы узнать секрет победы над "Старой синьорой" Сарри. Слушайте нас на YouTube и Castbox.

Комментарии, конструктивная критика и пожелания слушателей будут КРАЙНЕ приветствоваться для дальнейшего улучшения подкаста его авторами.

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В статье: Хосеп Гвардиола Криштиану Роналду Джанлуиджи Буффон Ювентус (Турин) Дженнаро Гаттузо Арсенал (Лондон) Микель Артета Бернд Лено Кубок Италии Манчестер Сити Наполи (Неаполь) Дрис Мертенс Тимо Вернер Давид Луиз Маурицио Сарри Эрик Гарсия Алекс Мерет Подкаст Аудиомнение Пабло Мари
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