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Клоунада Давида Луиза, спад Роналду и триумф Гаттузо. Обзор матчей среды. Подкаст №22
И про перспективы Вернера в "Челси"
Подкастинг – это популярный формат, суть которого заключается в обсуждении авторами выбранной темы и прослушивании людьми записанного аудиофайла. Такие современные радиопередачи удобно слушать фоном. Будь в тренде!
Во время прослушивания подкастов Вы не привязаны к экрану устройства – руки и глаза полностью свободны, в то время как уши поглощают информативный контент во время монотонного процесса – будь то пробежка, спортзал, мытье посуды или поездка в метро.
На повестке дня обзоры центральных поединков среды, а именно "Манчестер Сити" – "Арсенал" и "Наполи" – "Ювентус". Травматичность "канониров", великолепный Бернд Лено, киллер Эдерсон и ужасный перформанс Давида Луиза. Также пройдемся по следам Дженнаро Гаттузо и футболистов "Наполи", чтобы узнать секрет победы над "Старой синьорой" Сарри. Слушайте нас на YouTube и Castbox.
Комментарии, конструктивная критика и пожелания слушателей будут КРАЙНЕ приветствоваться для дальнейшего улучшения подкаста его авторами.
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