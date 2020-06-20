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Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед 1:1. Видео голов и обзор матча

Англия
(1 голосов)

Смотреть видео обзор матча АПЛ Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед, 19 июня 2020

Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед 1:1. Видео голов и обзор матча
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Вашему вниманию видео обзор матча 30-го тура Чемпионата Англии, в котором Тоттенхэм принимал Манчестер Юнайтед. Красные дьяволы владели инициативой, но счет открыли шпоры - не лучшим образом сыграл Де Хеа, когда пробивал Бергвайн. Отыграться подопечные Сульшера смогли под конец встречи - пенальти реализовал Фернандеш. Ничья оставила МЮ на пятом месте в турнирной таблице, Тоттенхэм - восьмой.

АПЛ. 30-й тур.

19 червня. Лондон. Стадион "Тоттенхэм Хотспур"

Тоттенхэм Хотспур - Манчестер Юнайтед 1:1

Голы: Бергвейн 27 - Фернандеш 81 (пен.)

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В статье: Тоттенхэм (Лондон) Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш
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