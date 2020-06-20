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Аарон Леннон покинет Бернли в конце месяца

Англия
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Ветеран находится в поисках новой команды

Аарон Леннон покинет Бернли в конце месяца
Новина українською

Вингер Аарон Леннон покинет "Бернли" в конце июня, сообщает Sky Sports.

33-летний ветеран отказался продлить контракт с "бордовыми" до конца кампании, чтобы не навредить своему потенциальному переходу в новый клуб.

После 29 туров АПЛ подопечные Шона Дайча имеют в своем активе 39 очков, фактически обезопасив себя от вылета.

Леннон ранее выступал за "Лидс", "Тоттенхэм" и "Эвертон".

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В статье: Аарон Леннон Бернли
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