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Кэрролл и Манкильо продлили контракты с Ньюкаслом
Энди проведет в составе сорок ещё один год
Двое игроков "Ньюкасла" продлили контракты с клубом, сообщается на официальном сайте "сорок".
Защитник Хавьер Манкильо продлил контракт на 4 года, форвард Энди Кэрролл — на один год.
В текущем сезоне 26-летний испанец провел 15 матчей во всех турнирах, в которых отметился голевым пасом и заработал четыре желтые карточки. 31-летний англичанин в 14 встречах сделал 3 результативные передачи.
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