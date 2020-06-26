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“Клопп - это Мухаммед Али футбола”

Англия
(2 голосов)

Поздравления Юргену Клоппу из Германии

“Клопп - это Мухаммед Али футбола”
UA-Футбол
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Бывшие боссы Юргена Клоппа в “Боруссии” Дортмунд поздравили тренера “Ливерпуля” с чемпионством в АПЛ.

“Когда такой большой клуб как “Ливерпуль” выигрывает первое чемпионство за 30 лет, каждый футбольный болельщик понимает, каково это с эмоциональной точки зрения, – приводит слова гендиреткора “Боруссии” Ханс-Йоахима Ватцке kicker. – Гарантировать чемпионство в такой сильной лиге как АПЛ, когда осталось еще много туров – это просто невероятно”.

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Для Ватцке, который не мог сдерживать своих слез во время расставания с Юргеном в 2015 году неоспоримым является тот факт, что “Клопп – один из лучших тренеров мира”.

Отправил Клоппу поздравления и спортдир BVB Михаэль Цорк. “Ты величайший. Я называю тебя Мухаммед Али футбола уже несколько лет…”

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В статье: Боруссия (Дортмунд) Юрген Клопп Ханс-Йоахим Ватцке АПЛ Ливерпуль Михаэль Цорк
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