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Джек Грилиш может перейти в Манчестер Юнайтед
Футболист уже нашел себе дом в Манчестере
Полузащитник "Астон Виллы" Джек Грилиш сменит клуб.
По информации Express Sport, "Манчестер Юнайтед" близок к подписанию контракта с 24-летним хавбеком. Отмечается, что Грилиш уже подыскал себе жилье возле "Олд Траффорд".
В текущем сезоне АПЛ Грилиш в составе "Астон Виллы" провел 30 матчей и забил 7 мячей.
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Инспектор ( )
29.06.2020 в 17:02
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