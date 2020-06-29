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Джек Грилиш может перейти в Манчестер Юнайтед

Англия
(1 голосов)

Футболист уже нашел себе дом в Манчестере

Джек Грилиш может перейти в Манчестер Юнайтед
Новина українською

Полузащитник "Астон Виллы" Джек Грилиш сменит клуб.

По информации Express Sport, "Манчестер Юнайтед" близок к подписанию контракта с 24-летним хавбеком. Отмечается, что Грилиш уже подыскал себе жилье возле "Олд Траффорд".

В текущем сезоне АПЛ Грилиш в составе "Астон Виллы" провел 30 матчей и забил 7 мячей.

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В статье: Манчестер Юнайтед Джек Грилиш Астон Вилла
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Комментарии (1)
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Инспектор ( )
29.06.2020 в 17:02
Скатертью дорога
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