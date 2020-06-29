Джек Грилиш может перейти в Манчестер Юнайтед

Полузащитник "Астон Виллы" Джек Грилиш сменит клуб.

По информации Express Sport, "Манчестер Юнайтед" близок к подписанию контракта с 24-летним хавбеком. Отмечается, что Грилиш уже подыскал себе жилье возле "Олд Траффорд".

В текущем сезоне АПЛ Грилиш в составе "Астон Виллы" провел 30 матчей и забил 7 мячей.