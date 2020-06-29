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Ливерпуль попытается включить Ловрена в сделку по Кулибали

Англия
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Стоимость игрока составляет 100 миллионов евро

Ливерпуль попытается включить Ловрена в сделку по Кулибали
Новина українською

Защитник "Наполи" Калиду Кулибали может перебраться в АПЛ.

Как пишет Tuttomercatoweb, "Ливерпуль" продолжает интересоваться 29-летним сенегальцем. Красные готовы включить в сделку Деяна Ловрена с доплатой.

Также на Кулибали претендует "Манчестер Сити". Неаполитанский клуб оценивает своего игрока в 100 млн евро.

В текущем сезоне Кулибали в составе "Наполи" провел 17 матчей.

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В статье: Ливерпуль Наполи (Неаполь) Калиду Кулибали Наполи
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