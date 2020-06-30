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Моуриньо хотел бы видеть в Тоттенхэме лидера полузащиты Лацио

Англия
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А денег хватит?

Моуриньо хотел бы видеть в Тоттенхэме лидера полузащиты Лацио
UA-Футбол
Новина українською

Жозе Моуриньо хотел бы укрепить полузащиту "Тоттенхэма" этим летом. Сообщается, что он планирует переманить Сергея Милинковича-Савича.

Талантливый сербский полузащитник проводит очень успешный сезон в "Лацио", с которым борется за победу в Серии А. Он не собирается вести переговоры в ближайшее время.

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Ранее Моуриньо заявлял, что его клуб не будет тратить большие деньги на трансферы.

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В статье: Жозе Моуриньо Лацио (Рим) Тоттенхэм (Лондон) Сергей Милинкович-Савич
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