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Сульшер о победе 5:2 над Борнмутом: Олд Траффорд явно одобрил бы наше выступление

Англия
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Наставник "МЮ" подвел итоги победы над "Борнмутом"

Сульшер о победе 5:2 над Борнмутом: Олд Траффорд явно одобрил бы наше выступление
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Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле-Гуннар Сульшер прокомментировал разгромную победу "красных дьяволов" над "Борнмутом" в матче 33-го тура АПЛ.

"Я очень, очень счастлив сегодняшней игрой: тем, насколько энергично мы действовали, голами, которые мы забили. Это был матч для болельщиков, "Стретфорд Энд" (западная трибуна "Олд Траффорд" – примечание) явно одобрил бы наше выступление.

Наши форварды работают в едином ключе ради общей цели. Помогает и то, что они дружат между собой и подталкивают друг друга.

Гринвуд – великолепный бомбардир. Его голы были очень важны для нас. Он очень, очень талантлив, и мы обучим его, будем работать с ним так хорошо, как только сможем. У Линделефа проблемы со спиной, но, надеюсь, все обойдется", – рассказал Сульшер.

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В статье: Оле Гуннар Сульшер АПЛ Борнмут (Англия) Манчестер Юнайтед
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Источник:
BBC
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