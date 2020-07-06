Ливерпуль - Астон Вилла 2:0. Обзор матча и видео голов

В матче 33-го тура АПЛ "Ливерпуль" дома обыграл "Астон Виллу" 2:0. Голами отметились Мане и Джонс. Победа "красных" на классе, но не слишком уверенная по игре. Видно, что команда уже чемпион и не видит особой мотивации рвать каждый участок поля. Гости же пребывают в зоне вылета, и как один из аутсайдеров чемпионата выглядели достаточно не плохо на фоне чемпиона, пусть и недостаточно мотивированного.

Чемпионат Англии. 33-й тур

Стадион: Энфилд (Ливерпуль)

Главный судья: Пол Тирни (Ланкашир)

Ливерпуль - Астон Вилла 2:0

Голы: Мане 71, Джонс 90

Ливерпуль: 1. Алисон, 3. Фабиньо (Хендерсон 61), 4. ван Дейк, 12. Гомез, 26. Робертсон (Уильямс 90+2), 10. Мане, 27. Ориги (Фирмино 60), 66. Александер-Арнольд, 11. Салах, 8. Кейта (Джонс 85), 15. Окслэйд-Чемберлен (Вейналдум 61).

Астон Вилла: 29. Пепе Рейна, 3. Тейлор Н., 15. Конса, 30. Хаус, 40. Мингс, 6. Дуглас Луис, 7. МакГинн, 10. Грилиш, 17. Хассан-Трезеге, 21. Эль-Гази, 39. Дэвис.

Предупреждения: Робертсон 20 - МакГинн 36