Чуть не подрались. Между игроками Тоттенхэма вспыхнул конфликт во время матча АПЛ

В матче против "Эвертона", лондонский "Тоттенхэм" уходил на перерыв ведя в счете. Однако после свистка случился не лучший эпизод.

Камеры поймали в объектив конфликт между Сон Хин Мином и Уго Льорис. Игроки "дружественно" пообщались и если бы не другие футболисты, кто знает чем бы все закончилось.

Hugo Lloris confronted Son Heung-Min right after the halftime whistle. (via @footballdaily ) pic.twitter.com/lv5032LfHb

Но лишний раз паниковать не стоит. Перед начало второго тайма, они пожали друг другу руки и, скорее всего, конфликт исчерпан.

"A little cuddle, all friends again in the Spurs team." ????



Hugo Lloris and Son Heung-min appear to have made up during the interval. ???? pic.twitter.com/sX4YU2tjBm