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Ирландский бомбардир, который покорил Англию: сегодня День рождения у Робби Кина
Он уже успел начать свой тренерский путь и поставить его на паузу
AS
Роберт Дейвид "Робби" Кин родился 8 июля 1980 года в Дублине. Кин – знаменитый ирландский футболист, рекордсмен национальной сборной по количеству сыгранных матчей (148) и забитых мячей (68).
Во время карьеры игрока Робби защищал цвета "Вулверхэмптона", "Ковентри Сити", "Интера", "Лидс Юнайтед", "Тоттенхэма", "Ливерпуля" и "Селтика". На закате карьеры Кин играл за "Лос-Анджелес Гэлакси", а повесил бутсы на гвоздь в "Атлетико" из Калькутты.
Кин трудился ассистентом главного тренера в "Мидлсбро", помогал в сборной Ирландии и входил в штаб "Атлетико" (Калькутта).
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