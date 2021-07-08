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Ирландский бомбардир, который покорил Англию: сегодня День рождения у Робби Кина

Англия
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Он уже успел начать свой тренерский путь и поставить его на паузу

Ирландский бомбардир, который покорил Англию: сегодня День рождения у Робби Кина

AS

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Роберт Дейвид "Робби" Кин родился 8 июля 1980 года в Дублине. Кин – знаменитый ирландский футболист, рекордсмен национальной сборной по количеству сыгранных матчей (148) и забитых мячей (68).

Во время карьеры игрока Робби защищал цвета "Вулверхэмптона", "Ковентри Сити", "Интера", "Лидс Юнайтед", "Тоттенхэма", "Ливерпуля" и "Селтика". На закате карьеры Кин играл за "Лос-Анджелес Гэлакси", а повесил бутсы на гвоздь в "Атлетико" из Калькутты.

Кин трудился ассистентом главного тренера в "Мидлсбро", помогал в сборной Ирландии и входил в штаб "Атлетико" (Калькутта).

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В статье: Робби Кин
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