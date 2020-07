Де Хеа побил рекорд Шмейхеля по количеству матчей за МЮ среди легионеров

"Манчестер Юнайтед" сегодня проводит игру против "Астон Виллы". В старте гостей вышел Давид де Хеа.

Для испанца этот матч - 399-й в футболке "дьяволов". Он побил рекорд Петере Шмейхеля и вышел на первое место по количеству появлений за "МЮ" среди легионеров.

Most appearances at @ManUtd from foreign players:



1⃣ David de Gea: 399

2⃣ Peter Schmeichel: 398

3⃣ Patrice Evra: 379

4⃣ Ole Gunnar Solskjaer: 366

5⃣ Mickaël Silvestre: 361

6⃣ Antonio Valencia: 339

7⃣ Nemanja Vidic: 300

8⃣ Ronaldo: 292

9⃣ Van der Sar: 266

???? Juan Mata: 252 pic.twitter.com/yh2XCT7P28