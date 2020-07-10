Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
"Жозе, вы меня слышите?" Моуриньо эффектно покинул пресс-конференцию после ничьи с Борнмутом
Почерк португальца никуда не девается
"Тоттенхэм" не смог обыграть "Борнмут" в рамках 34-го тура Английской Премьер-лиги (0:0) – моментами владение в пользу "вишен" достигало соотношения 88% на 12%. Хозяева даже забили в конце встречи, но гол был отменен из-за игры рукой у Кинга. Моуриньо явно был расстроен после матча:
– Давайте попробуем еще раз. Жозе, вы меня слышите?
– Нет [уходит].
To be fair, Jose Mourinho is not the first to do this after hearing my voice and won't be the last. pic.twitter.com/1JIITvXJaR— Alasdair Gold (@AlasdairGold) July 9, 2020
Журналист портала Football London Аласдар Голд отметил следующее: "Честно говоря, Жозе Моуриньо не первый, кто поступает таким образом после того, как услышит мой голос. И не последний".
Новости по теме
- 19:35 Зарубежные Моуриньо: Дисквалификация Дайера? Если я отвечу, что думаю, то у меня будут проблемы
- 10:53 Зарубежные Моуриньо выиграл 200-й матч в АПЛ – только сэр Алекс Фергюсон достиг этой отметки быстрее
- 09:39 Зарубежные "Я был очень доволен". Моуриньо взял на себя вину за конфликт между Льорисом и Соном