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"Жозе, вы меня слышите?" Моуриньо эффектно покинул пресс-конференцию после ничьи с Борнмутом

Англия
(2 голосов)

Почерк португальца никуда не девается

"Жозе, вы меня слышите?" Моуриньо эффектно покинул пресс-конференцию после ничьи с Борнмутом
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"Тоттенхэм" не смог обыграть "Борнмут" в рамках 34-го тура Английской Премьер-лиги (0:0) – моментами владение в пользу "вишен" достигало соотношения 88% на 12%. Хозяева даже забили в конце встречи, но гол был отменен из-за игры рукой у Кинга. Моуриньо явно был расстроен после матча:

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– Давайте попробуем еще раз. Жозе, вы меня слышите?

– Нет [уходит].

Журналист портала Football London Аласдар Голд отметил следующее: "Честно говоря, Жозе Моуриньо не первый, кто поступает таким образом после того, как услышит мой голос. И не последний".

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В статье: Жозе Моуриньо Тоттенхэм (Лондон) Борнмут
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