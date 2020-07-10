Гвардиола взял на себя вину за плохую форму одного из лидеров Ман Сити

Наставник "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола уверен, что в плохой форме Бернарду Силвы есть и частичка его вины.

"Я могу подтвердить, что в этом сезоне Бернарду играет немного хуже. Возможно в этом есть и моя вина, возможно я стал больше времени давать Филу Фодене и сосредоточился на Рияде Марезе. Но я не изменил своего отношения к Бернарду - он особенный футболист.

Его игра никогда не зависит от настроения, он всегда отдаст все силы ради команды. Он невероятный игрок и хочу помочь ему вернуться на прежний уровень", - цитирует испанца Goal.

В этом сезоне португальский полузащитник совершил 17 результатитвных действий (7+10) в 47 матчах.