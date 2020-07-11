Полузащитник Челси Билли Гилмор пропустит до 4 месяцев

Полузащитник "Челси" Билли Гилмор перенес операцию на поврежденном колене и теперь пропустит до четырех месяцев.

"Билли перенес операцию на колене этим утром, и по нашим прогнозам он пропустит от трех до четырех месяцев.

Он стойкий парень, но это серьезный удар по нему как по молодому игроку, который едва заявил о себе. Он был так хорош, но я попытался объяснить, что такие вещи случаются в футболе. Он должен быть доволен тем, чего добился и как проявил себя в этом сезоне.

Его настрой поможет ему вернуться как можно быстрее. У него великолепный характер, особенно для такого возраста. Уверен, он использует продемонстрированный в первой команде характер, чтобы сделать все правильно во время реабилитации", — цитирует главного тренера "Челси" Фрэнка Лэмпарда Sky Sports.