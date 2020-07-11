  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Полузащитник Челси Билли Гилмор пропустит до 4 месяцев
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Полузащитник Челси Билли Гилмор пропустит до 4 месяцев

Англия
(1 голосов)

Молодежи "синим" не везет с травмами

Полузащитник Челси Билли Гилмор пропустит до 4 месяцев
Новина українською

Полузащитник "Челси" Билли Гилмор перенес операцию на поврежденном колене и теперь пропустит до четырех месяцев.

"Билли перенес операцию на колене этим утром, и по нашим прогнозам он пропустит от трех до четырех месяцев.

Он стойкий парень, но это серьезный удар по нему как по молодому игроку, который едва заявил о себе. Он был так хорош, но я попытался объяснить, что такие вещи случаются в футболе. Он должен быть доволен тем, чего добился и как проявил себя в этом сезоне.

Его настрой поможет ему вернуться как можно быстрее. У него великолепный характер, особенно для такого возраста. Уверен, он использует продемонстрированный в первой команде характер, чтобы сделать все правильно во время реабилитации", — цитирует главного тренера "Челси" Фрэнка Лэмпарда Sky Sports.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Челси (Лондон) Билли Гилмор
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...