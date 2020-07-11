Лэмпард после поражения от Шеффилда: Мы должны бороться за ТОП-4. Я многому научился

Главный тренер лондонского "Челси" Фрэнк Лэмпард поделился мыслями после поражения от "Шеффилда" в матче 35-го тура АПЛ.

"Они были лучше нас – с мячом, физически и ментально. Поэтому матч проигран. Соперник был сильнее нас. "Шеффилд" – хорошая команда. Если приезжаешь сюда и выступаешь ниже необходимого уровня, происходит такое.

Мы действовали слишком медленно, наши вингеры не могли войти в игру. Пытались получить контроль, что мы и сделали, но угрозы от нас не исходило. При счете 0:2 создаешь трудности сам себе. Неутешительный результат. Ошибки.

Мы должны быстро перестать думать об этом поражении и бороться за топ-4. Я многому научился и не забуду этого. Сегодня я не беспокоюсь по поводу топ-4. Я сижу, смотрю матчи и обдумываю, что мы будем делать.

Сегодня меня интересует, как мы выступили. Увидим, где мы находимся, ближе к игре с "Норвичем". Но мы не можем противостоять "Норвичу", "Манчестер Юнайтед" или "Вулверхэмптону" так, как делали это сегодня", – рассказал Лэмпард.