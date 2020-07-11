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Лэмпард после поражения от Шеффилда: Мы должны бороться за ТОП-4. Я многому научился

Англия
(1 голосов)

Наставник "аристократов" подвел итоги поражения в 35-м туре

Лэмпард после поражения от Шеффилда: Мы должны бороться за ТОП-4. Я многому научился
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Главный тренер лондонского "Челси" Фрэнк Лэмпард поделился мыслями после поражения от "Шеффилда" в матче 35-го тура АПЛ.

"Они были лучше нас – с мячом, физически и ментально. Поэтому матч проигран. Соперник был сильнее нас. "Шеффилд" – хорошая команда. Если приезжаешь сюда и выступаешь ниже необходимого уровня, происходит такое.

Мы действовали слишком медленно, наши вингеры не могли войти в игру. Пытались получить контроль, что мы и сделали, но угрозы от нас не исходило. При счете 0:2 создаешь трудности сам себе. Неутешительный результат. Ошибки.

Мы должны быстро перестать думать об этом поражении и бороться за топ-4. Я многому научился и не забуду этого. Сегодня я не беспокоюсь по поводу топ-4. Я сижу, смотрю матчи и обдумываю, что мы будем делать.

Сегодня меня интересует, как мы выступили. Увидим, где мы находимся, ближе к игре с "Норвичем". Но мы не можем противостоять "Норвичу", "Манчестер Юнайтед" или "Вулверхэмптону" так, как делали это сегодня", – рассказал Лэмпард.

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В статье: Фрэнк Лэмпард АПЛ ФК Шеффилд (Англия)
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Источник:
BBC
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Комментарии (1)
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kapkan (Луганск)
11.07.2020 в 23:52
Далеко от Челси этот тренер не пойдет!!!Из Лестера Раньери делал чемпионов(команда из Чемпионшипа).А тут тебя подобрали, дали игроков, а ТЫ только отправляешься!!!
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