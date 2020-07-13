Ливерпуль намерен продлить контракт с Ловреном до 2022 года

BBC сообщает, что "Ливерпуль" планирует продлить контракт с защитником Деяном Ловреном.

Новое соглашение будет рассчитано до конца сезона 2021/22. "Красные" подпишут новый контракт с хорватом, если клуб не сможет продать игрока.

В текущем сезоне Ловрен во всех турнирах провел 15 матчей, в которых забил один гол и отдал одну голевую передачу.

Сообщается, что к защитнику проявляет интерес "Зенит". Напомним, 31-летний футболист перешел в "Ливерпуль" из "Саутгемптона" за 20 миллионов фунтов стерлингов в июле 2014 года.



