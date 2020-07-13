  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Ливерпуль намерен продлить контракт с Ловреном до 2022 года
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ливерпуль намерен продлить контракт с Ловреном до 2022 года

Англия
(1 голосов)

"Красные" подпишут новое соглашение, если не смогут продать защитника

Ливерпуль намерен продлить контракт с Ловреном до 2022 года
Новина українською

BBC сообщает, что "Ливерпуль" планирует продлить контракт с защитником Деяном Ловреном.

Новое соглашение будет рассчитано до конца сезона 2021/22. "Красные" подпишут новый контракт с хорватом, если клуб не сможет продать игрока.

В текущем сезоне Ловрен во всех турнирах провел 15 матчей, в которых забил один гол и отдал одну голевую передачу.

Сообщается, что к защитнику проявляет интерес "Зенит". Напомним, 31-летний футболист перешел в "Ливерпуль" из "Саутгемптона" за 20 миллионов фунтов стерлингов в июле 2014 года.


Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Деян Ловрен Ливерпуль
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
BBC
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...