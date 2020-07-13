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Ливерпуль намерен продлить контракт с Ловреном до 2022 года
"Красные" подпишут новое соглашение, если не смогут продать защитника
BBC сообщает, что "Ливерпуль" планирует продлить контракт с защитником Деяном Ловреном.
Новое соглашение будет рассчитано до конца сезона 2021/22. "Красные" подпишут новый контракт с хорватом, если клуб не сможет продать игрока.
В текущем сезоне Ловрен во всех турнирах провел 15 матчей, в которых забил один гол и отдал одну голевую передачу.
Сообщается, что к защитнику проявляет интерес "Зенит". Напомним, 31-летний футболист перешел в "Ливерпуль" из "Саутгемптона" за 20 миллионов фунтов стерлингов в июле 2014 года.