Манчестер Юнайтед - Саутгемптон 2:2. Видео голов и обзор матча

Вашему вниманию видео обзор матча Манчестер Юнайтед - Саутгемптон, в котором команда Сульшера упустила победу на последних секундах. Если бы МЮ победил, то вышел бы на третье место в турнирной таблице, а так остается пятым с отставанием в одно очко от Челси. Лестер опережает красных дьяволов по дополнительным показателям.

Английская Премьер-лига. 35-й тур

Манчестер Юнайтед - Саутгемптон 2:2

Голы: Рашфорд 20 Марсьяль 23 - Армстрон 12 Обафеми 90 + 6