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Манчестер Юнайтед - Саутгемптон 2:2. Видео голов и обзор матча
Смотреть видео обзор матча МЮ - Саутгемптон, чемпионат Англии, 13 июля 2020
Вашему вниманию видео обзор матча Манчестер Юнайтед - Саутгемптон, в котором команда Сульшера упустила победу на последних секундах. Если бы МЮ победил, то вышел бы на третье место в турнирной таблице, а так остается пятым с отставанием в одно очко от Челси. Лестер опережает красных дьяволов по дополнительным показателям.
Английская Премьер-лига. 35-й тур
Манчестер Юнайтед - Саутгемптон 2:2
Голы: Рашфорд 20 Марсьяль 23 - Армстрон 12 Обафеми 90 + 6
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