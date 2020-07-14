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Манчестер Юнайтед - Саутгемптон 2:2. Видео голов и обзор матча

Англия
(1 голосов)

Смотреть видео обзор матча МЮ - Саутгемптон, чемпионат Англии, 13 июля 2020

Манчестер Юнайтед - Саутгемптон 2:2. Видео голов и обзор матча
Новина українською

Вашему вниманию видео обзор матча Манчестер Юнайтед - Саутгемптон, в котором команда Сульшера упустила победу на последних секундах. Если бы МЮ победил, то вышел бы на третье место в турнирной таблице, а так остается пятым с отставанием в одно очко от Челси. Лестер опережает красных дьяволов по дополнительным показателям.

Английская Премьер-лига. 35-й тур

Манчестер Юнайтед - Саутгемптон 2:2

Голы: Рашфорд 20 Марсьяль 23 - Армстрон 12 Обафеми 90 + 6

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В статье: "Саутгемптон" Антони Марсьяль Манчестер Юнайтед Маркус Рашфорд
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