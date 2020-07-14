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Хавертц твердо решил покинуть Байер и готов перейти в клуб, который не играет в ЛЧ

Англия
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Намек на Лондон?

Хавертц твердо решил покинуть Байер и готов перейти в клуб, который не играет в ЛЧ
UA-Футбол
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Кай Хавертц хочет покинуть "Байер" этим летом несмотря ни на что.

Главный претендент на полузащитника - "Челси". Однако, ранее сообщалось, что если лондонцы не выйдут в Лигу Чемпионов, то Хавертца не будет в команде.

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Как сообщает ВВС, эта информация действительности не соответствует. Немецкий игрок хочет играть в команде, которая в долгосрочной перспективе будет претендовать на высокие места.

В текущем сезоне Кай провел 43 матча и совершил 26 результативных действий. Его трансферная стоимость оценивается в 80 миллионов.

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В статье: Байер (Леверкузен) Челси (Лондон) Кай Хавертц
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