Хавертц твердо решил покинуть Байер и готов перейти в клуб, который не играет в ЛЧ

Кай Хавертц хочет покинуть "Байер" этим летом несмотря ни на что.

Главный претендент на полузащитника - "Челси". Однако, ранее сообщалось, что если лондонцы не выйдут в Лигу Чемпионов, то Хавертца не будет в команде.

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Как сообщает ВВС, эта информация действительности не соответствует. Немецкий игрок хочет играть в команде, которая в долгосрочной перспективе будет претендовать на высокие места.

В текущем сезоне Кай провел 43 матча и совершил 26 результативных действий. Его трансферная стоимость оценивается в 80 миллионов.