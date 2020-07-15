Тиаго отказался продлевать контракт с Баварией. Ливерпуль дает за Алькантару 20 млн

Sport Bild сообщает, что "Ливерпуль" продолжает проявлять интерес к хавбеку "Баварии" Тиаго Алькантаре.

По информации немецкого портала, мерсисайдцы готовы отдать за трансфер испанца 20 млн евро, в свою очередь руководство мюнхенцев хочет за 29-летнего полузащитника 40 миллионов евро.

Сам игрок пока не продлил контракт с "Баварией". Тиаго требовал у немецкого клуба 4-летний контракт. Руководство "Баварии" предложило футболисту соглашение на 3 года, с возможностью продления еще на 1 год. В итоге Алькантара отказал боссам клуба, так как хочет попробовать себя в другом чемпионате.

Изначально, "Бавария" не хотела продавать испанского полузащитника, но после того как Тиаго отверг последнее предложение о продлении контракта, клуб решил продать хавбека, чтобы не допустить уход игрока следующим летом бесплатно. Текущий контракт Алькантары с мюнхенцами рассчитан до конца сезона 2020/21.