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Тиаго отказался продлевать контракт с Баварией. Ливерпуль дает за Алькантару 20 млн

Англия
(2 голосов)

Руководство мюнхенцев требует за 29-летнего испанца 40 млн евро

Тиаго отказался продлевать контракт с Баварией. Ливерпуль дает за Алькантару 20 млн
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Sport Bild сообщает, что "Ливерпуль" продолжает проявлять интерес к хавбеку "Баварии" Тиаго Алькантаре.

По информации немецкого портала, мерсисайдцы готовы отдать за трансфер испанца 20 млн евро, в свою очередь руководство мюнхенцев хочет за 29-летнего полузащитника 40 миллионов евро.

Сам игрок пока не продлил контракт с "Баварией". Тиаго требовал у немецкого клуба 4-летний контракт. Руководство "Баварии" предложило футболисту соглашение на 3 года, с возможностью продления еще на 1 год. В итоге Алькантара отказал боссам клуба, так как хочет попробовать себя в другом чемпионате.

Изначально, "Бавария" не хотела продавать испанского полузащитника, но после того как Тиаго отверг последнее предложение о продлении контракта, клуб решил продать хавбека, чтобы не допустить уход игрока следующим летом бесплатно. Текущий контракт Алькантары с мюнхенцами рассчитан до конца сезона 2020/21.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Ливерпуль Тиаго Алькантара
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Источник:
Sport Bild
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