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Гвардиола: Ливерпуль не побьет наш рекорд, но останется великолепной командой
Обмен комплиментами продолжается
Наставник "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола отреагировал на тот факт, что "Ливерпуль" уже не побьет рекорд его команды по количеству набранных очков в АПЛ.
"С моей точки зрения, это не уменьшает их заслуг. "Ливерпуль" остается великолепной командой. 99 очков, 102 или 107 - абсолютно не важно. Они выиграли чемпионат.
Я уверен, что наш рекорд будет побит рано или поздно. Хотя, 100 очков - отличный показатель. Мы были невероятны два сезона назад, но будут и другие команды", - заявил испанец.
Уже завтра "Ман Сити" продолжит борьбу за кубок Англии. В полуфинале их будет ждать встреча с "Арсеналом".