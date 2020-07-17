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Гвардиола: Ливерпуль не побьет наш рекорд, но останется великолепной командой

Англия
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Гвардиола: Ливерпуль не побьет наш рекорд, но останется великолепной командой
UA-Футбол
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Наставник "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола отреагировал на тот факт, что "Ливерпуль" уже не побьет рекорд его команды по количеству набранных очков в АПЛ.

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"С моей точки зрения, это не уменьшает их заслуг. "Ливерпуль" остается великолепной командой. 99 очков, 102 или 107 - абсолютно не важно. Они выиграли чемпионат.

Я уверен, что наш рекорд будет побит рано или поздно. Хотя, 100 очков - отличный показатель. Мы были невероятны два сезона назад, но будут и другие команды", - заявил испанец.

Уже завтра "Ман Сити" продолжит борьбу за кубок Англии. В полуфинале их будет ждать встреча с "Арсеналом".

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В статье: Хосеп Гвардиола Ливерпуль Манчестер Сити
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