Гвардиола: Ливерпуль не побьет наш рекорд, но останется великолепной командой

Наставник "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола отреагировал на тот факт, что "Ливерпуль" уже не побьет рекорд его команды по количеству набранных очков в АПЛ.

"С моей точки зрения, это не уменьшает их заслуг. "Ливерпуль" остается великолепной командой. 99 очков, 102 или 107 - абсолютно не важно. Они выиграли чемпионат.

Я уверен, что наш рекорд будет побит рано или поздно. Хотя, 100 очков - отличный показатель. Мы были невероятны два сезона назад, но будут и другие команды", - заявил испанец.

Уже завтра "Ман Сити" продолжит борьбу за кубок Англии. В полуфинале их будет ждать встреча с "Арсеналом".