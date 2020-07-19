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Артета надеется, что выход в финал Кубка Англии убедит Обамеянга остаться

Англия
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Контракт габонца с "канонирами" действует еще год

Артета надеется, что выход в финал Кубка Англии убедит Обамеянга остаться
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Главный тренер "Арсенала" Микель Артета надеется, что выход в финал Кубка Англии приблизит нападающего Пьер-Эмерика Обамеянга к новому контракту.

В субботу вечером "канониры" отпраздновали победу 2:0 над "Манчестер Сити" благодаря дублю Обамеянга, который уже вступил в заключительные 12 месяцев по своему действующему контракту.

"По его виду и по нашим разговорам с ним не кажется, что он сомневается. Думаю, он будет более позитивно настроен, если сможет увидеть, что мы на правильно пути. Надеюсь, эта победа поможет ему еще больше убедиться, что мы движемся в правильном направлении", — цитирует Артету Daily Mail.

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В статье: Арсенал (Лондон) Микель Артета Пьер-Эмерик Обамеянг
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