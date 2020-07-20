"У Челси было на 48 часов больше отдыха перед матчем, это факт". Сульшер – про вылет МЮ из Кубка Англии

Менеджер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер прокомментировал итоги второго полуфинала Кубка Англии с лондонским "Челси" (1:3). "Красные дьяволы" проиграли впервые с января, таким образом, их 19-матчевая серия без поражений прервалась. Цитирует норвежца BBC.

"Гол в раздевалку стал ударом для нас, мы потеряли концентрацию. В распоряжении "Челси" были дополнительные 48 часов перед матчем. Это не оправдание, я просто констатирую факт. Лучше сыграть в полуфинале и проиграть, чем не играть вообще".

"Де Хеа очень силен в ментальном плане, Давид понимает, что должен спасать команду после таких ударов. Это футбол, сегодня Маунт забил. Первый гол? Все знают, что Оливье Жиру забегает в зону ближней штанги, но мы не доработали. С Байи все будет в порядке, у него рассечение головы. Мы не собираемся себя жалеть и будем готовиться к следующим встречам".

Отметим, что защитник "Манчестер Юнайтед" Эрик Байи был доставлен в больницу после столкновения с партнером по команде Гарри Магуайром.