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Четыре клуба АПЛ готовы подписать Лаллану
У полузащитника есть опыт побед в крупных турнирах
Адам Лаллана не продлевал контракт с "Ливерпулем" и покинул клуб на правах свободного агента. И сразу к нему появился интерес.
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Как сообщают британские СМИ, "Эвертон", "Лестер", "Брайтон" и "Бернли" готовы приютить опытного игрока. В ближайшее время они готовы заключить с ним контракт.
В текущем сезоне Адам выходил на поле 15 раз, но лишь трижды появлялся в старте.
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