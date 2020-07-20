Четыре клуба АПЛ готовы подписать Лаллану

Адам Лаллана не продлевал контракт с "Ливерпулем" и покинул клуб на правах свободного агента. И сразу к нему появился интерес.

Как сообщают британские СМИ, "Эвертон", "Лестер", "Брайтон" и "Бернли" готовы приютить опытного игрока. В ближайшее время они готовы заключить с ним контракт.

В текущем сезоне Адам выходил на поле 15 раз, но лишь трижды появлялся в старте.