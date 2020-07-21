АПЛ. Вулверхэмптон переигрывает Кристал Пэлас и возвращается в зону еврокубков

"Орлы" проиграли в шестом матче подряд. Без мотивации подопечным Ходжсона непросто, и после проигранных единоборств, нереализованных моментов, а также отсутствии характера "Кристал Пэлас" дарит очки всем подряд, буквально раздавая их всем желающим. Задачу сохранения места в элите они давно решили. А вот "волкам" турнирные пункты очень нужны, с "Тоттенхэмом" ведут они борьбу за Лигу Европы и за шестое место.

Сейчас у команды Нуну Санту преимущество перед командой Моуриньо всего в одно очко, а в последнем туре АПЛ "Вулверхэмптон" сыграет с "Челси". Расклад непростой, хотя в теории и седьмое место может подарить участие в Лиге Европе. По выступлениям в сезоне, да и в матче с "КП" заслужили "волки" того, чтобы обойти гранда.

Победу над гостями из столицы "Вулверхэмптон" добыл после двух красивых атак, первая из которых состоялась незалого до перерыва. Великолепный заброс мяча в штрафную от Моутинью, Доэрти в одно касание переправил мяч в центр на Поденсе. Голова у защитников закружилась от быстроты действий соперника и Поденсе спокойно переправил мяч в сетку.

А во втором тайме Кастро Хонни на технике убрал защитников, какой-то испанский карнавал закрутил в штрафной этот хавбек, а затем с разворота пробил в дальний угол. На кураже и характере добыли победу хозяева, а еще сыгранности и умении. За счет этих качеств, вполне способны "волки" повторить прошлогоднее достижение и снова финишировать в группе лидеров Премьер-лиги.

Чемпионат Англии. 37-й тур

Стадион: Молинью (Вулверхэмптон)

Вулверхэмптон - Кристал Пэлас 2:0

Голы: Поденсе 42, Хонни 68

Вулверхэмптон: 11. Патрисиу, 2. Доэрти, 15. Боли, 16. Коуди, 19. Хонни, 32. Дендокер, 8. Невеш, 28. Моутинью, 37. Траоре, 9. Хименес, 10. Поденсе.

Кристал Пэлас: 31. Гуайта, 2. Уорд, 6. Данн, 12. Сако, 15. Шлупп, 38. Митчелл, 10. Таунсенд, 11. Заха, 18. Макартур, 22. Маккарти, 14. Айю.

Предупреждения: Коуди 66, Траоре 78 - Маккарти 64