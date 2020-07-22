Астон Вилла - Арсенал 1:0. И это после побед над Ливерпулем и Ман Сити

Проиграть в АПЛ может любая команда, но проиграть так феерично и парадоксально может только "Арсенал". Невероятным игровым преимуществом владели "канониры", постоянно атаковали, но в створ ворот соперника не нанесли ни одного удара. Возможно, после тяжелых матчей с "Ливерпулем" и "Ман Сити" не хватило сил и мотивации, при этом важно понимать, что в еврокубки команда Артеты теперь может попасть только если в финале Кубка Англии обыграет "Челси". В чемпионате лондонцы выступили провально, выше восьмого места уже точно они не поднимутся.

А вот бирмингемцы за счет этой победы ушли из зоны вылета и заняли 17-е место. "Уотфорд" в этом туре получил полную кошелку от "Ман Сити" (0:4), значительно усугубив разницу забитых и пропущенных. Одинаковое количество очков у "Астон Виллы" и "Уотфорда", но именно за счет разницы голов команда Дина Смита находится выше. В следующем туре "львы" сыграют с "Вест Хэмом", имеют все шансы остаться в Премьер-лиге на следующий сезон. Однако, "Уотфорд" в 38-м туре сыграет именно с "Арсеналом", командой, от которой неизвестно что ждать. Интрига сохранится до воскресенья, 26 июля.

Как удалось "Астон Вилле" добыть столь важную победу? На характере, за счет организованной обороны, также иногда получались контратаки, "перестреляли" они соперника - 8 ударов и три в створ. Но гол удалось забить после удачного стандарта, навеса с углового от Мингса. Мяч попал к Хассану-Трезеге, который слету пробил точно под правую штангу.

"Арсенал" хорошо комбинировал, разгонял позиционные и скоростные атаки, вот только настоящих моментов почти не возникало. Крайне негативное впечатление оставила парочка, главная ударная сила "канониров" - Обамеянг и Ляказетт, которые сыграли намного ниже своих возможностей.

Наиболее реальный шанс забить упустил Пепе, когда после корнера и навеса в штрафную головой пробил в штангу, Рейна только со второго раза забрал мяч в руки. Но могли забивать и хозяева встречи - самую реальную возможность забить упустил Дэвис, с близкого расстояния он не попал в дальний угол. И все же "львы" заслужили эту викторию.

Чемпионат Англии. 37-й тур

Стадион: Вилла Парк (Бирмингем)

Главный судья: Крис Кавана (Ланкашир)

Астон Вилла - Арсенал 1:0

Голы: Хассан-Трезеге 27

Астон Вилла: 29. Рейна, 15. Конса, 18. Таргетт, 40. Мингс, 6. Дуглас Луис, 7. МакГинн (Лэнсбери 90+3), 10. Грилиш, 14. Хурихейн (Накамба 72), 17. Хассан-Трезеге, 27. Эль-Мухаммади (Жильбер 25), 20. Самата (Дэвис 72).

Арсенал: 26. Мартинес, 16. Холдинг, 17. Суареш (Уиллок 79), 23. Д. Луис (Пепе 60), 31. Колашинац, 8. Себальос, 11. Торрейра (Джака 46), 87. Сака (Тирни 60), 9. Ляказетт, 14. Обамеянг, 30. Нкетиа.

Предупреждения: Дуглас Луис 71, Таргетт 87 - Торрейра 35, Ляказетт 61, Колашинац 80, Уиллок 90