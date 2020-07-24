Арсенал теряет защитника до конца сезона

Шкордан Мустафи не поможет "Арсеналу" в двух последних матчах сезона. Об этом сообщает официальный сайт лондонцев.

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Немецкий игрок травмировался в полуфинале кубка Англии. Специалисты диагностировали у него повреждение подколенного сухожилия. Срок восстановления неизвестен, но это будет дольше двух недель.

Shkodran Mustafi will miss the remaining matches of this season.



???? Full team news update ahead of #ARSWAT ???? — Arsenal (@Arsenal) July 24, 2020

Впереди "Арсенал" ждет важный финал кубка Англии против "Челси", который состоится первого августа.