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Арсенал теряет защитника до конца сезона

Англия
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В финале кубка без немецкого центрбэка

Арсенал теряет защитника до конца сезона
UA-Футбол
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Шкордан Мустафи не поможет "Арсеналу" в двух последних матчах сезона. Об этом сообщает официальный сайт лондонцев.

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Немецкий игрок травмировался в полуфинале кубка Англии. Специалисты диагностировали у него повреждение подколенного сухожилия. Срок восстановления неизвестен, но это будет дольше двух недель.

Впереди "Арсенал" ждет важный финал кубка Англии против "Челси", который состоится первого августа.

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В статье: Арсенал (Лондон) Шкодран Мустафи
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