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Арсенал теряет защитника до конца сезона
В финале кубка без немецкого центрбэка
Шкордан Мустафи не поможет "Арсеналу" в двух последних матчах сезона. Об этом сообщает официальный сайт лондонцев.
Немецкий игрок травмировался в полуфинале кубка Англии. Специалисты диагностировали у него повреждение подколенного сухожилия. Срок восстановления неизвестен, но это будет дольше двух недель.
Shkodran Mustafi will miss the remaining matches of this season.— Arsenal (@Arsenal) July 24, 2020
???? Full team news update ahead of #ARSWAT ????
Впереди "Арсенал" ждет важный финал кубка Англии против "Челси", который состоится первого августа.