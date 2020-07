Арсенал теряет защитника до конца сезона

Шкордан Мустафи не поможет "Арсеналу" в двух последних матчах сезона. Об этом сообщает официальный сайт лондонцев.

Немецкий игрок травмировался в полуфинале кубка Англии. Специалисты диагностировали у него повреждение подколенного сухожилия. Срок восстановления неизвестен, но это будет дольше двух недель.

