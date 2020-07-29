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Бывший ассистент Моуринью возглавит Бирмингем

Англия
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Ранее он уже тренировал клубы из Чемпионшипа

Бывший ассистент Моуринью возглавит Бирмингем
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Айтор Каранка в ближайшее время будет объявлен главным тренером "Бирмингема", пишет BBC.

Как пишет источник, 46-летний испанец займет место своего соотечественника, Пепа Клотета, уволенного из бирмингемского клуба в начале июля этого года. Ранее Каранка уже работал в Англии, возглавляя "Миддлсбро" и "Ноттингем Форест". Также, он известен по работе ассистентом Жозе Моуринью в "Реале".

По итогам сезона-2019/20 "Бирмингем" занял 20-е место в чемпионшипе, избежав зоны вылета из дивизиона на два очка.

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В статье: Жозе Моуриньо Тоттенхэм (Лондон) Тоттенхэм
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