Sky Sports: Манчестер Сити подпишет лидера Борнмута

Защитник "Борнмута" Натан Аке перейдет в "Манчестер Сити" – об этом сообщает Sky Sports. По информации источника, "горожане" заплатят за экс-игрока "Челси" 41 миллион фунтов стерлингов.

Как сообщает портал, переговоры между клубами по поводу перехода голландского защитника начались еще до финиша сезона в АПЛ. "Вишни" понизились в классе по итогам кампании, но 25-летний Аке, похоже, останется в Высшем дивизионе Англии благодаря любви Гвардиолы к покупке центрбеков.

Ожидалось, что Натан может вернуться на "Стэмфорд Бридж", ведь "Челси" нуждается в усилении линии обороны. В 2017 году нидерландец перешел в "Борнмут" за 20 миллионов фунтов стерлингов.

???? BREAKING ????



Bournemouth have accepted a £41m bid for Nathan Aké from Manchester City! pic.twitter.com/KgFkn75shN