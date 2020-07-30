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Sky Sports: Манчестер Сити подпишет лидера Борнмута

Англия
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Sky Sports: Манчестер Сити подпишет лидера Борнмута
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Защитник "Борнмута" Натан Аке перейдет в "Манчестер Сити" – об этом сообщает Sky Sports. По информации источника, "горожане" заплатят за экс-игрока "Челси" 41 миллион фунтов стерлингов.

Как сообщает портал, переговоры между клубами по поводу перехода голландского защитника начались еще до финиша сезона в АПЛ. "Вишни" понизились в классе по итогам кампании, но 25-летний Аке, похоже, останется в Высшем дивизионе Англии благодаря любви Гвардиолы к покупке центрбеков.

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Ожидалось, что Натан может вернуться на "Стэмфорд Бридж", ведь "Челси" нуждается в усилении линии обороны. В 2017 году нидерландец перешел в "Борнмут" за 20 миллионов фунтов стерлингов.

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В статье: Хосеп Гвардиола Манчестер Сити Натан Аке Борнмут (Англия) Борнмут
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Источник:
Sky Sports

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