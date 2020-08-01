  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Артета: Горжусь тем, что представляю Арсенал и моих футболистов
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Артета: Горжусь тем, что представляю Арсенал и моих футболистов

Англия
(1 голосов)

Наставник канониров подвел итоги победы в Кубке Англии

Артета: Горжусь тем, что представляю Арсенал и моих футболистов
Новина українською

Главный тренер лондонского "Арсенала" Микель Артета поделился мыслями после победы в финале Кубка Англии над "Челси" 2:1.

- Трудное начало, пропустили быстрый гол. Если я что-то знаю об этих игроках, так это то, что они не сдаются. Мы сыграли, вероятно, лучшие 30 минут с тех пор, как я возглавил клуб. Горжусь тем, что представляю этих футболистов и этот клуб.

Для нас это двойная награда. Важно, чтобы этот клуб выступал в еврокубках. Мы все сделали это, поэтому я счастлив. Игроки были измотаны. Они приложили огромные усилия, несмотря на коронавирус. Они поддерживали себя в форме, поэтому я рад за них.

Обамеянг знает, что я думаю о нем. Я хочу построить вокруг него команду. Думаю, он хочет остаться, и дело только в том, чтобы закрыть сделку по контракту. Думаю, подобные моменты помогут ему осознать и поверить, что мы на правильном пути, и он является большой частью этого. Его любят все в клубе. Надеюсь, он продолжит с нами.

- Продлит ли он контракт?

- Думаю, что да, - рассказал испанский наставник.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Арсенал (Лондон) Микель Артета Пьер-Эмерик Обамеянг Кубок Англии Челси (Лондон)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
BBC
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
kalan-86 (Анкара)
01.08.2020 в 22:50
Дай Бог! Спасибо,что возвращаешь веру в Арсенал, Микель!
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...