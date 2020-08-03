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Итоги сезона в АПЛ, прогнозы на кампанию-2020/21, шансы Ярмоленко и Зинченко. Подкаст №31

Англия
(1 голосов)

Начинаем диалог с финала Кубка Англии и дальше перетираем кости почти всем, кто это заслужил

Итоги сезона в АПЛ, прогнозы на кампанию-2020/21, шансы Ярмоленко и Зинченко. Подкаст №31
Влад Петрушевский Автор UA-Футбол
Новина українською

На повестке дня обзор финала Кубка Англии и, конечно же, большое подведение итогов сезона в АПЛ. Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube или Castbox. И, конечно же, подписывайтесь.

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Будущее Андрея Ярмоленко и Александра Зинченко в Англии, лондонский "Тоттенхэм" как триумфатор АПЛ-2020/21 (?!), проблемы Салаха и Фирмино с реализацией, а также многое другое в 31-м выпуске подкаста "Аудиомнение". Например, почему Обамеянг – это необходимость для Артеты, а Сульшеру срочно необходим план Б. Промоушн "Лидса" Марсело Бьелсы? Тоже здесь!

Комментарии, конструктивная критика и пожелания слушателей будут КРАЙНЕ приветствоваться для дальнейшего улучшения подкаста его авторами.

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В статье: Андрей Ярмоленко Хосеп Гвардиола Жозе Моуриньо Астон Вилла (Бирмингем) Арсенал (Лондон) Скотт Паркер Чемпионат Англии Фрэнк Лэмпард Микель Артета Пьер-Эмерик Обамеянг Вулверхэмптон Эвертон (Ливерпуль) Тоттенхэм (Лондон) Челси (Лондон) Оле Гуннар Сульшер АПЛ Ливерпуль Манчестер Сити "Саутгемптон" Уотфорд Брайтон энд Хоув Альбион Адама Траоре Мохамед Салах Манчестер Юнайтед Шеффилд Юнайтед Харри Кейн Бруну Фернандеш Александр Зинченко Лидс Юнайтед Борнмут Норвич Сити Дамиан Мартинес Джейми Варди Лидс Вест Хэм (Лондон) Лестер Сити Подкаст Аудиомнение
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Комментарии (1)
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Tasha (Киев)
03.08.2020 в 23:17
Как по мне, то что Ярмола чаще на замены выходил, это не от того, что ему тренер не доверяет, а от того, что Ярмола не тянет весь матч, а на замену выйти ему в самый раз.
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