Итоги сезона в АПЛ, прогнозы на кампанию-2020/21, шансы Ярмоленко и Зинченко. Подкаст №31

На повестке дня обзор финала Кубка Англии и, конечно же, большое подведение итогов сезона в АПЛ. Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube или Castbox. И, конечно же, подписывайтесь.

Будущее Андрея Ярмоленко и Александра Зинченко в Англии, лондонский "Тоттенхэм" как триумфатор АПЛ-2020/21 (?!), проблемы Салаха и Фирмино с реализацией, а также многое другое в 31-м выпуске подкаста "Аудиомнение". Например, почему Обамеянг – это необходимость для Артеты, а Сульшеру срочно необходим план Б. Промоушн "Лидса" Марсело Бьелсы? Тоже здесь!