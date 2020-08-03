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Итоги сезона в АПЛ, прогнозы на кампанию-2020/21, шансы Ярмоленко и Зинченко. Подкаст №31
Начинаем диалог с финала Кубка Англии и дальше перетираем кости почти всем, кто это заслужил
На повестке дня обзор финала Кубка Англии и, конечно же, большое подведение итогов сезона в АПЛ. Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube или Castbox. И, конечно же, подписывайтесь.
Будущее Андрея Ярмоленко и Александра Зинченко в Англии, лондонский "Тоттенхэм" как триумфатор АПЛ-2020/21 (?!), проблемы Салаха и Фирмино с реализацией, а также многое другое в 31-м выпуске подкаста "Аудиомнение". Например, почему Обамеянг – это необходимость для Артеты, а Сульшеру срочно необходим план Б. Промоушн "Лидса" Марсело Бьелсы? Тоже здесь!
Комментарии, конструктивная критика и пожелания слушателей будут КРАЙНЕ приветствоваться для дальнейшего улучшения подкаста его авторами.
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