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Манчестер Юнайтед презентовал домашнюю форму на сезон-2020/21

Англия
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Ничего сверхнеобычного

Манчестер Юнайтед презентовал домашнюю форму на сезон-2020/21
Новина українською

Английский "Манчестер Юнайтед" показал домашнюю форму на следующую кампанию. Комплект выполнен в традиционном для "красных дьяволов" красном цвете, отделка оформлена специальной нитью, которая создает на футболках уникальный узор. По задумке, он отражает ДНК клуба.

Отметим, что техническим партнером манкунианцев является немецкая компания Adidas. Пресс-служба "Манчестер Юнайтед" сообщает, что команда Оле Гуннара Сульшера выйдет в данном комплекте формы в матче против ЛАСК, который состоится завтра, 5 августа.

Напомним, вчера соседи "Юнайтед" также презентовали форму, но выездной комплект:

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В статье: футбольная форма Манчестер Юнайтед
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Источник:
Man Utd

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