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Манчестер Юнайтед презентовал домашнюю форму на сезон-2020/21
Ничего сверхнеобычного
Английский "Манчестер Юнайтед" показал домашнюю форму на следующую кампанию. Комплект выполнен в традиционном для "красных дьяволов" красном цвете, отделка оформлена специальной нитью, которая создает на футболках уникальный узор. По задумке, он отражает ДНК клуба.
Manchester United have dropped their new home shirt ahead of the 2020/21 season. It will be debuted tomorrow against LASK. What's the verdict? ???????? #MUFC pic.twitter.com/VDMxnLWLVJ— FourFourTwo (@FourFourTwo) August 4, 2020
Отметим, что техническим партнером манкунианцев является немецкая компания Adidas. Пресс-служба "Манчестер Юнайтед" сообщает, что команда Оле Гуннара Сульшера выйдет в данном комплекте формы в матче против ЛАСК, который состоится завтра, 5 августа.
Our new @adidasfootball home shirt in ???????????? ???????????? ???????????????????? ❤️— Manchester United (@ManUtd) August 4, 2020
Available now: https://t.co/k90iAkt4zU#MUFC x #ReadyForSport pic.twitter.com/NtDrTx0Kw6
Напомним, вчера соседи "Юнайтед" также презентовали форму, но выездной комплект: