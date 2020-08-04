Манчестер Юнайтед презентовал домашнюю форму на сезон-2020/21

Английский "Манчестер Юнайтед" показал домашнюю форму на следующую кампанию. Комплект выполнен в традиционном для "красных дьяволов" красном цвете, отделка оформлена специальной нитью, которая создает на футболках уникальный узор. По задумке, он отражает ДНК клуба.

Manchester United have dropped their new home shirt ahead of the 2020/21 season. It will be debuted tomorrow against LASK. What's the verdict? ???????? #MUFC pic.twitter.com/VDMxnLWLVJ — FourFourTwo (@FourFourTwo) August 4, 2020

Отметим, что техническим партнером манкунианцев является немецкая компания Adidas. Пресс-служба "Манчестер Юнайтед" сообщает, что команда Оле Гуннара Сульшера выйдет в данном комплекте формы в матче против ЛАСК, который состоится завтра, 5 августа.

Напомним, вчера соседи "Юнайтед" также презентовали форму, но выездной комплект: