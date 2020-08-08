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Обамеянг – лучший игрок Арсенала в сезоне

Англия
(1 голосов)

Габонец провел хороший год

Обамеянг – лучший игрок Арсенала в сезоне
Новина українською

Нападающий Пьер-Эмерик Обамеянг был признан лучшим игроком "Арсенала" в сезоне 2019/20.

В завершившемся для "канониров" сезоне 31-летний Обамеянг наколотил 29 мячей во всех турнирах, включая 22 в Премьер-Лиге.

В числе этих 29 голов есть и дубль в финале Кубка Англии против "Челси", благодаря чему команда Микеля Артеты завоевала трофей и пробилась в Лигу Европы на будущий сезон.

Как сообщает лондонский клуб, габонский нападающий победил с огромным преимуществом в голосовании болельщиков, собрав 74 процента всех голов. Второе место в голосовании занял голкипер Бернд Лено, третье — юный вингер Букайо Сака.

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В статье: Арсенал (Лондон) Пьер-Эмерик Обамеянг
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