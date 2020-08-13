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В АПЛ назвали лучший гол минувшего сезона
Гол даже получил свое название - корейский экспресс. Такие голы можно пересматривать много раз
Английская Премьер-лига объявила обладателя приза за лучший гол в чемпионата 2019/20. Награда досталась нападающему "Тоттенхэм Хотспур" Сон Хин Мину.
В матче 16-го тура с "Бернли", который состоялся 7 декабря прошлого года, на 32-й минуте 27-летний форвард подхватил мяч у своей штрафной площади, промчался через все поле в сопровождении чуть ли не всей команды соперника и реализовал выход один на один с голкипером.
"Шпоры" в итоге одержали победу со счетом 5:0.
Напомним, "Тоттенхэм" финишировал в этом розыгрыше АПЛ только на шестом месте, набрав 69 очков. А победителем турнира стал "Ливерпуль" с 99 пунктами.
Nobody:— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) December 7, 2019
Absolutely no one:
Not a single soul:
Heung-Min Son: pic.twitter.com/80NDZTuWQI