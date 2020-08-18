Джо Харт - игрок Тоттенхэма

"Тоттенхэм Хотспур" на своём официальном сайте объявил о переходе бывшего вратаря сборной Англии Джо Харта.

33-летний футболист заключил с лондонским клубом контракт, рассчитанный до лета 2022 года. "Шпорам" он достался бесплатно, присоединившись к команде на правах свободного агента.

Последним клубом Харта был "Бёрнли", за который он выступал с 2018 года и который покинул этим летом по истечении контракта. Наиболее известен голкипер по игре за "Манчестер Сити" в период с 2006 по 2018 год. С "горожанами" он завоевал шесть трофеев – два титула чемпиона Англии, Кубок, Суперкубок страны и два Кубка лиги. Будучи игроком манкунианцев, уходил в аренду в "Транмир Роверс", "Блэкпул", "Бирмингем Сити", "Торино" и "Вест Хэм Юнайтед". В сборную Англии вызывался с 2008 по 2017 год.