Англия
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Подготовка чемпионов: Ливерпуль проведет два контрольных матча в Австрии
И уже совсем скоро
Английский "Ливерпуль" готовится к будущем сезону. Команда Клоппа всерьез настроена защитить титул чемпиона.
"Красные" объявили о проведении двух спаррингов. 22-го августа они сыграют против "Штутгарта", 25-го - против "Зальцбурга". Обе игры пройдут в Австрии.
2️⃣ friendlies confirmed...— Liverpool FC (Premier League Champions ????) (@LFC) August 19, 2020
???? @VfB (22.08.20)
???? @redbullsalzburg (25.08.20)
Both games will be broadcast live on @LFCTV and @LFCTV GO.
Уже через десять дней, 29-го августа, команда Клоппа сыграет против "Арсенала" в матче за Суперкубок Англии.
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