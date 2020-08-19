Подготовка чемпионов: Ливерпуль проведет два контрольных матча в Австрии

Английский "Ливерпуль" готовится к будущем сезону. Команда Клоппа всерьез настроена защитить титул чемпиона.

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"Красные" объявили о проведении двух спаррингов. 22-го августа они сыграют против "Штутгарта", 25-го - против "Зальцбурга". Обе игры пройдут в Австрии.

Уже через десять дней, 29-го августа, команда Клоппа сыграет против "Арсенала" в матче за Суперкубок Англии.