Подготовка чемпионов: Ливерпуль проведет два контрольных матча в Австрии

Английский "Ливерпуль" готовится к будущем сезону. Команда Клоппа всерьез настроена защитить титул чемпиона.

"Красные" объявили о проведении двух спаррингов. 22-го августа они сыграют против "Штутгарта", 25-го - против "Зальцбурга". Обе игры пройдут в Австрии.

2️⃣ friendlies confirmed...



???? @VfB (22.08.20)

???? @redbullsalzburg (25.08.20)



Both games will be broadcast live on @LFCTV and @LFCTV GO.