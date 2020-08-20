МЮ готов существенно увеличить зарплату Погба

"Манчестер Юнайтед" готовится предложить полузащитнику Полю Погба новый контракт с увеличенной в полтора раза зарплатой, сообщает Daily Star.

У Погба идет заключительный год по действующему контракту, который, правда, подразумевает опцию продления на 12 месяцев.

Однако вице-президент "красных дьяволов" Эд Вудворд хочет сохранить француза на более длительный срок — до 2024 года. "Юнайтед" предложит 27-летнему игроку увеличить его базовую зарплату с нынешних 150 до 225 тысяч фунтов стерлингов в неделю.