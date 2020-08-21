Моуриньо: ПСЖ должен был брать Лигу чемпионов ещё два сезона назад

Главный тренер лондонского "Тоттенхэма" Жозе Моуринью прокомментировал результаты "ПСЖ" последних лет в Лиге чемпионов.

"Я считаю, что это провал, что "ПСЖ" не брал Лигу чемпионов ещё два сезона назад. В течение пяти или шести лет вложения в клуб были сумасшедшими, а список топ-игроков невероятен.

Это, конечно, их мечта, и они впервые пробились в финал Лиги чемпионов. В такие моменты они могут расцвести, поэтому я бы сказал, что "Бавария", несмотря на то что она действительно очень сильна как команда, должна думать, что "ПСЖ" может попортить им кровь", — приводит слова тренера Goal, ссылаясь на DAZN.

Финальный матч Лиги чемпионов пройдёт 23 августа на стадионе "Эштадиу ду Бенфика" в Лиссабоне,