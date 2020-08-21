  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Моуриньо: ПСЖ должен был брать Лигу чемпионов ещё два сезона назад
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Моуриньо: ПСЖ должен был брать Лигу чемпионов ещё два сезона назад

Англия
(1 голосов)

По мнению специалиста, это упущение

Моуриньо: ПСЖ должен был брать Лигу чемпионов ещё два сезона назад
Новина українською

Главный тренер лондонского "Тоттенхэма" Жозе Моуринью прокомментировал результаты "ПСЖ" последних лет в Лиге чемпионов.

"Я считаю, что это провал, что "ПСЖ" не брал Лигу чемпионов ещё два сезона назад. В течение пяти или шести лет вложения в клуб были сумасшедшими, а список топ-игроков невероятен.

Это, конечно, их мечта, и они впервые пробились в финал Лиги чемпионов. В такие моменты они могут расцвести, поэтому я бы сказал, что "Бавария", несмотря на то что она действительно очень сильна как команда, должна думать, что "ПСЖ" может попортить им кровь", — приводит слова тренера Goal, ссылаясь на DAZN.

Финальный матч Лиги чемпионов пройдёт 23 августа на стадионе "Эштадиу ду Бенфика" в Лиссабоне,

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Жозе Моуриньо Тоттенхэм (Лондон) ПСЖ
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Michael-K (Івано-Франківськ)
21.08.2020 в 16:54
Гарно підлизнув. Надіється колись попасти в ПСЖ мабуть..
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...