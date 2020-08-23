МЮ вернется за Санчо следующим летом

"Манчестер Юнайтед" отчаялся в попытках подписать Джейдона Санчо и готов отложить приобретение вингера дортмундской "Боруссии" на следующее лето.

С самого начала Санчо был целью номер один для "Юнайтед" на это трансферное окно, однако "Боруссия" оценила свою звезду в 108 миллионов фунтов и отказалась идти на уступки.

Зарплата игрока по контракту и комиссионные агентам обошлись бы "красным дьяволам" еще в 100 млн. фунтов, поэтому в условиях пандемии коронавируса данный трансфер никогда не выглядел реалистичным.

Как сообщает Daily Mirror в эксклюзивном материале, сам 20-летний Санчо требовал себе зарплату в 300 тыс. фунтов в неделю, и если ни "Боруссия", ни Джейдон резко не поумерят свои аппетиты, сделки этим летом не будет.

"Юнайтед" займет выжидательную позицию до следующего лета, но в то же время это связано с риском, ведь через год, когда футбольная экономика восстановится, "дьяволы" могут столкнуться с конкуренцией со стороны "Реала", "Барселоны", ПСЖ, "Ливерпуля" и "Челси".