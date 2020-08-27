Удачный отдых в Греции? За 2 недели до старта АПЛ в Челси произошла вспышка COVID-19

Среди футболистов лондонского "Челси" случилась вспышка заболевания коронавирусной инфекцией – об этом сообщают Goal.com, The Sun и Daily Mail.

Предсезонная подготовка клуба оказалась под угрозой, ведь четверо футболистов основного состава сдали положительные тесты на COVID-19 после отдыха на греческом острове Миконосе – речь идет о Мэйсоне Маунте, Тэмми Абрахаме, Кристиане Пулишиче и Фикайо Томори.

По информации источников, теперь лондонский квартет отправится на карантин. Напомним, кампания-2020/21 в Английской Премьер-лиге начнется 12 сентября – 14-го числа "Челси" сыграет на выезде с "Брайтоном".