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Удачный отдых в Греции? За 2 недели до старта АПЛ в Челси произошла вспышка COVID-19

Англия
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Заболели, ожидая новичков…

Удачный отдых в Греции? За 2 недели до старта АПЛ в Челси произошла вспышка COVID-19
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Среди футболистов лондонского "Челси" случилась вспышка заболевания коронавирусной инфекцией – об этом сообщают Goal.com, The Sun и Daily Mail.

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Предсезонная подготовка клуба оказалась под угрозой, ведь четверо футболистов основного состава сдали положительные тесты на COVID-19 после отдыха на греческом острове Миконосе – речь идет о Мэйсоне Маунте, Тэмми Абрахаме, Кристиане Пулишиче и Фикайо Томори.

По информации источников, теперь лондонский квартет отправится на карантин. Напомним, кампания-2020/21 в Английской Премьер-лиге начнется 12 сентября – 14-го числа "Челси" сыграет на выезде с "Брайтоном".

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В статье: Английская Премьер-лига Чемпионат Англии Челси (Лондон) АПЛ Кристиан Пулишич Тэмми Абрахам Мейсон Маунт Фикайо Томори коронавирус
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Источник:
Daily Mail

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